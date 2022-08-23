قال مسؤول أميركي كبير إن إيران تخلّت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي الذي يهدف لتقييد برنامج طهران النووي، في حين أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل موافقة معظم الأطراف على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وقال المسؤول الأميركي لرويترز إن المطالب الأساسية التي تخلّت عنها إيران تشمل إصرارها على إنهاء مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعض التحقيقات المتعلقة ببرنامجها النووي، الأمر الذي يزيد احتمال التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر أنه على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فإنها تخلت عن بعض مطالبها الأساسية.

وتابع "عادوا في الأسبوع الماضي وتخلوا بشكل أساسي عن العقبات الرئيسة في سبيل إبرام اتفاق".

وفي السياق ذاته، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية مع إيران توافق على اقتراح الاتحاد الأوروبي في ملف مفاوضات النووي الإيراني.

وبخصوص الرد الإيراني على المقترح الأوروبي الذي قدمته إيران الأسبوع الماضي، فقد وصف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الرد بالمعقول.

ورجح بوريل عقد اجتماع في فيينا هذا الأسبوع في إطار محادثات إحياء الاتفاق.

من ناحية أخرى، يلتقي اليوم الثلاثاء في واشنطن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان نظيره الإسرائيلي إيال حولاتا، للتباحث حول محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمؤسسات الحقوقية المدنية الفلسطينية، والتحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وبينما قالت واشنطن إنها تعمل على الرد على ما قدمته إيران بأسرع وقت ممكن، قال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن ظهور مشاكل جديدة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لا يدعو للتشاؤم.

وأضاف أوليانوف، في حسابه على تويتر، أن الولايات المتحدة ترى أن هناك بعض القضايا في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ما زالت عالقة وتحتاج إلى مزيد من الوقت للاستفاضة في موقفها بشأنها.

ولفت إلى أنه بمجرد الاقتراب من خط النهاية في المفاوضات النووية تظهر مشكلات جديدة، وأضاف أن الولايات المتحدة تتبع نمطًا معتادًا مع الاقتراب مما وصفه بخط النهاية لكن ذلك ليس سببًا للتشاؤم، حسب تعبيره.





طهران: وثائق الوكالة تلفيق إسرائيلي

وفي السياق، أعرب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن أمله أن يتجاهل مدير وكالة الطاقة الذرية ما وصفه بالضجيج الإسرائيلي تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن من غير المجدي استخدام ما وصفها بورقة المواقع النووية المزعومة كأداة ضغط سياسي ضد إيران، مشيرا إلى أن الوثائق التي قدمتها الوكالة حول ما سماها بالمواقع المزعومة تعدّ تلفيقا إسرائيليا قد تم الرد عليه مرات عدة.

وذكر أن إيران لن تقبل أن تشكل ضغوط إسرائيل واتهاماتها جزءا من أجندة مدير الوكالة الدولية.

وأكد أن جميع الأنشطة النووية تأتي ضمن اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية، كما أن تلك الأنشطة تخضع لرقابة دقيقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق تعبيره.

اتفاق وشيك

من جهة أخرى، أشار موقع "ميدل إيست مونيتور" إلى أن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بات على وشك الحدوث، بعد 11 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في فيينا.

وأفاد الموقع بأن الإدارة الأميركية لا تبدو قادرة على تلبية المطلب الإيراني المتعلق بتقديم ضمانات، بعدم تخلّي أي رئيس أميركي مقبل عن الاتفاق كما فعل دونالد ترامب، لأن الاتفاق تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونيا.

كما ينقل الموقع عن مسؤول إيراني القول إن تبادل السجناء بين الطرفين موضوع منفصل، وليست له علاقة بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مضيفًا أن طهران مستعدة لمبادلة الأسرى.