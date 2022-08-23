شهيد بنابلس واعتقال 9 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم قياديان بحماس

نابلس– استشهد الشاب الفلسطيني محمد عرايشي من مدينة نابلس (شمالي الضفة الغربية) متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها المدينة قبل أكثر من أسبوعين، واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين في الضفة الغربية بينهم قياديان في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة طوباس بشمال الضفة.

وأكدت مصادر صحفية -للجزيرة نت- أن الشاب العرايشي في العشرينيات من العمر استشهد داخل مشفى رفيديا متأثرا بإصابته الخطرة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بمدينة نابلس، واغتيال المطارد إبراهيم النابلسي في حي الشيخ مسلم هناك قبل أسبوعين.

وذكرت المصادر أن تدهورا طرأ على حالته الصحية الصعبة بفعل إصابته الخطيرة أدى إلى استشهاده في الساعات الأولى من فجر اليوم، ومن المتوقع -حسب مصادر- تشييعه ظهر اليوم الثلاثاء.

وكان الاحتلال قد اغتال المقاوم النابلسي المطلوب له واثنين آخرين في التاسع من أغسطس/آب الجاري بعد اقتحام حي الشيخ مسلم في البلدة القديمة، كما أصاب عددا من المواطنين بينهم الشهيد عرايشي ولا يزال آخرون يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة.

وعلى صعيد آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 9 فلسطينيين في الضفة الغربية الليلة الماضية، ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن الاحتلال نفذ حملة اعتقالات في محافظات طوباس وطولكرم (شمالا)، وأريحا (شرقا)، وبيت لحم (جنوبا).

ومن بين المعتقلين القياديان في حركة حماس نادر وفازع صوافطة، وهما أسيران محرران تعرضا للاعتقال مرات عدة، بعد اقتحام منزليهما في مدينة طوباس، واندلعت إثر ذلك مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، إذ ذكرت مصادر مطلعة أن جيش الاحتلال تعرض لإطلاق نار خلال اقتحامه مدينة طوباس.

ونقلت الأناضول عن شهود أن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع. وذكرت مصادر للجزيرة أن عاملا فلسطينيا من المدينة أصيب برضوض قوية في المنطقة السفلية من جسده، بعد اصطدام آلية عسكرية بمركبة فلسطينية كانت تقلّ عمالا لدى انسحابها من المدينة.

وبوتيرة شبه يومية، يقتحم جيش الاحتلال مناطق الضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين، ويسفر ذلك عن اندلاع مواجهات مع السكان.