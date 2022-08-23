توقيف نائب من الحزب الحاكم في الهند بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد

اعتقلت الشرطة الهندية نائبا من الحزب الحاكم اليوم الثلاثاء بتهمة الإدلاء بتعليقات مسيئة للنبي محمد عليه السلام، وذلك بعد أسابيع من تصريحات مماثلة لمسؤولة كبيرة أوقعت البلاد في أزمة دبلوماسية.

وأثارت تصريحات راجا سينغ غضبا في مدينة حيدر آباد الجنوبية، حيث تجمع مئات الأشخاص مساء أمس الاثنين للمطالبة باعتقال السياسي.

وكان العضو في حزب "بهاراتيا جاناتا" -والذي عُرف بخطبه التحريضية- قد نشر في اليوم نفسه تسجيل فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مسيئة للنبي عليه السلام.

وأكد ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا لوكالة الصحافة الفرنسية اعتقال سينغ في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات سينغ في إطار هجوم لاذع على منوّر فاروقي الممثل الكوميدي المسلم الشهير الذي تعرض للمضايقة والتهديد من جانب قوميين هندوس بسبب المحتوى الديني لمواضيعه.

وكان فاروقي قدم عرضا في حيدر آباد الأسبوع الماضي، وذكر الموقع الإخباري "إنديا توداي" (India Today) أن سينغ هدد في وقت سابق بإحراق المكان.

ويأتي اعتقال سينغ بعد أسابيع من تسبب المتحدثة البارزة باسم حزب "بهاراتيا جاناتا" باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات مسيئة للنبي -محمد عليه السلام- خلال نقاش في برنامج متلفز.

وعُلقت عضوية نوبور شارما في الحزب في يونيو/حزيران الماضي بعد أن دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للتوضيح، وقُتل شخصان في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مسلمين في الشهر نفسه، فيما تم توقيف رجلين مسلمين بتهمة القتل المروع لخياط هندوسي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تأييدا لشارما.

وانتقدت المحكمة العليا في الهند في يوليو/تموز الماضي شارما "لإشعالها النار في البلاد".