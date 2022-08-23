الجيش الهندي يعفي 3 ضباط بسبب إطلاق صاروخ "خاطئ" باتجاه باكستان

أعفت الهند 3 من ضباط سلاحها الجوي بسبب إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة في وقت سابق من العام الجاري.

وذكر سلاح الجو الهندي -في بيان- اليوم الثلاثاء أن التحقيق كشف أن الثلاثة كانوا مسؤولين عن إطلاق الصاروخ في مارس/آذار الماضي، وأن سبب انطلاقه كان خللا فنيا خلال أعمال الصيانة.

وتم وصف الحادث بأنه "يبعث على الأسف العميق"، كما أعرب سلاح الجو الهندي عن ارتياحه لعدم سقوط قتلى.

وقدمت باكستان احتجاجا رسميا على خلفية انتهاك مجالها الجوي "بجسم طائر قادم من الهند بسرعة تفوق سرعة الصوت".

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان عقب الحادث إنها استدعت القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد للاحتجاج على ما قالت إنه انتهاك غير مبرر لمجالها الجوي.

وطالبت باكستان بالتحقيق في الحادث الذي قالت إنه كان من الممكن أن يعرض رحلات الطائرات والمدنيين للخطر.

وحذرت إسلام آباد نيودلهي في البيان قائلة "إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا".