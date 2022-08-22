حركة شاس اليهودية المتشددة فقدت قبطانها.. وفاة الحاخام شالوم كوهين

توفي -اليوم الاثنين- الحاخام شالوم كوهين، الذي يعد الزعيم الروحي لحزب شاس أكبر حزب سياسي يهودي متشدد في إسرائيل، حسب ما أعلنت عائلته.

وترأس كوهين (91 عاما) مجلس حكماء التوراة، وهو أعلى هيئة في حركة شاس المتشددة، وذلك خلفا للحاخام عوفاديا يوسف الذي توفي عام 2013.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن حزب شاس يمثل بشكل رئيسي يهود شمال أفريقيا والشرق الأدنى. ورغم أنه ليس من أحزاب المقدمة، فإنه كثيرا ما لعب دور صانع الملوك في السياسة الإسرائيلية.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد -عبر حسابه على موقع تويتر- الحاخام كوهين، وكتب "بالنيابة عن الحكومة الإسرائيلية وكل الشعب الإسرائيلي، أرسل تعازيّ لعائلته وتلاميذه وكل من يكرّم ذكراه".

قبطان شاس

كما نعاه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وقال عنه "لقد كان زعيما روحيا، قاد بتواضع شريحة كبيرة ومهمة من السكان في إسرائيل والعالم اليهودي".

أما رئيس شاس أرييه درعي، فشبه وفاة كوهين بالنسبة للحركة بـ"فقدان السفينة قبطانها".

وتمثّل حركة شاس ثالث أكبر كتلة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المنتهية ولايته، (9 مقاعد من أصل 120)، علما بأن إسرائيل ستشهد نوفمبر/تشرين الثاني المقبل انتخابات عامة ستكون الخامسة في أقل من 4 سنوات.

ومن المتوقع أن يتم تشييع كوهين في وقت لاحق من اليوم الاثنين، علما بأن جنازة سلفه عوفاديا يوسف عام 2013 كانت قد وصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث شارك فيها مئات الآلاف.

مواقف متطرفة

وعبر مسيرته، اشتهر حزب شاس بعدة مواقف متطرفة تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث عبر دوما عن رفضه لإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة، وكذلك رفض التفاوض حول مستقبل مدينة القدس، إضافة إلى مطالبته الدول العربية بتعويض اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم بعد هجرتهم، على حد قوله.

وسبق لحزب شاس أن عارض إقامة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في كامب ديفيد عام 2000، كما عارض خطة الانسحاب من قطاع غزة صيف 2005.

أصبح الحزب القوة الدينية الأولى في إسرائيل والقوة السياسية الثالثة، حيث حصل في انتخابات عام 2006 على 12 مقعدا بالكنيست ليحتل مع حزب الليكود المرتبة الثالثة.

تراجع الحزب قليلا في انتخابات 2009 و2013. ولم يشارك في حكومة بنيامين نتنياهو، الذي وصفه زعيم الحزب أرييه درعي بالفاشل في التعامل مع الأزمات، وقال -في حوار أجراه مع صحيفة "يديعوت أحرنوت"- إن "إسرائيل تفتقر إلى زعيم وقيادة".