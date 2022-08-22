مسؤول عراقي سابق يطالب بحماية دولية له ولعائلته قبل نشره معلومات حول الفساد

طالب محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر الجبوري بتوفير حماية دولية له ولعائلته، لافتا إلى أنه يريد الكشف عن معلومات بالأسماء والأرقام تخص قضايا فساد، وسط تباين لردود الفعل عبر المنصات.

وقال الجبوري -عبر حسابه على تويتر- "أطالب بالحماية الدولية لي ولعائلتي، لأن ما سأتكلم به سيؤدي إلى انقلاب الأمور رأسا على عقب في بلاد الرافدين، وسأتكلم بالأسماء الصريحة والأرقام ولن أستثني منهم أحدا".

وأضاف الجبوري "إذا فقدت حياتي فالعراق وشعبه المظلوم أغلى منها".

اطالب بالحماية الدولية لي و لعائلتي لان ما ساتكلم به سيؤدي الى انقلاب الامور رأساً على عقب في بلاد الرافدين و ساتكلم بالاسماء الصريحة و الارقام ولن استثني منهم احدا و اذا فقدت حياتي فالعراق و شعبه المظلوم اغلى منها ( هذا الفديو لبرائتي من ابو مازن امامكم) https://t.co/x6Fd1Cdu87 — عمار الجبر Ammar aljebur (@engammar78) August 21, 2022

ونشر محافظ صلاح الدين السابق مقطع فيديو مرفقا بطلب الحماية، ويتحدث فيه عن استقالته من حزب الجماهير الوطنية الذي يتزعمه أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) والذي شغل منصب محافظ صلاح الدين في سنوات سابقة.

هابيل وقابيل النزاهة المفقودة ينسيان سوآتهما في تقاسم عوائد مشاريع الأعمار و الحقائب والتحويلات المالية الدسمة بأسماء مستعارة..يتوهمان القدرة على تضليل الناس وينسيان أن القضاء يسمع و يرى.. يتجبران وراء بيع الكلام المعسول ببراءة تفضحها أرقام و تواريخ الدعاوى!! — الدكتور احمد عبدالله عبد الجبوري…ابو مازن . (@Abo_Mazann) August 21, 2022

من جانبه، علق أبو مازن عبر حسابه على تويتر قائلا "هابيل وقابيل النزاهة المفقودة ينسيان سوآتهما في تقاسم عوائد مشاريع الإعمار والحقائب والتحويلات المالية الدسمة بأسماء مستعارة".

وأضاف "يتوهمان القدرة على تضليل الناس وينسيان أن القضاء يسمع ويرى، يتجبران وراء بيع الكلام المعسول ببراءة تفضحها أرقام وتواريخ الدعاوى".

وأثار طلب عمار الجبوري الحماية الدولية له ولعائلته جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، وتباينت ردود فعل العراقيين على منصات التواصل بين من دعوه إلى نشر ما في جعبته من معلومات والكشف عن قضايا الفساد، وبين من اتهموه بالتورط في تلك الجرائم والسكوت عنها لسنوات.

اذا نفذ المحافظ الدكتور عمار الجبر وعده وكشف عن كل ما عنده واتخذت انا قراراً مماثلاً وكشفت كل ما عندي فإنني على يقين ان الثوار الصدريين سيتوجهون الى مقرات اخرى ولن يغادروها قبل الاطاحة برؤوس كبيرة بما يؤدي لاحداث التغيير الشامل الذي ينقذ العراق من قبضة مجموعة طاغية و فاسدة ؟ pic.twitter.com/pEKwddPyVS — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) August 21, 2022

وقال النائب السابق مشعان الجبوري عبر حسابه على تويتر "إذا نفذ المحافظ الدكتور عمار الجبر وعده وكشف عن كل ما عنده واتخذت أنا قرارا مماثلا وكشفت كل ما عندي فإنني على يقين أن الثوار الصدريين سيتوجهون إلى مقرات أخرى ولن يغادروها قبل الإطاحة برؤوس كبيرة، مما يؤدي لإحداث التغيير الشامل الذي ينقذ العراق من قبضة مجموعة طاغية وفاسدة".

بادر يا سيادة المحافظ -وفقك الله- إذا كنت جاد لفعل شيء يلمس المواطنين أثره،

وأنت اليوم في آخر سنوات عمرك، ولن يبقى من حياتك أكثر مما مضى، فاجعل ما بقي من عمرك ذكرى خالدة تتوارثها الأجيال. — ليث السعد (@laith1saad) August 21, 2022

وعلق الكاتب الصحفي ليث السعد عبر حسابه على تويتر قائلا "بادر يا سيادة المحافظ -وفقك الله- إذا كنت جادا لفعل شيء يلمس المواطنون أثره، وأنت اليوم في آخر سنوات عمرك ولن يبقى من حياتك أكثر مما مضى، فاجعل ما بقي من عمرك ذكرى خالدة تتوارثها الأجيال".

معنى كلامك أنه أعتراف ضمني بأنك سابقاً كنت تعمل وفق توجيه أحمد أبو مازن وحالك حال ما يسمى وزير الصناعة وما ظهر من تصوير لك على ( ذات القنفة وذات المصحف الكريم ) يثبت ذلك … ومشعان نزلّ منشور يدعمك .. مع الأسف على العراق العظيم وأهله لا يستحقون كل هذا . — Saif Alrasheed 🇮🇶 (@saifalrasheed80) August 21, 2022

وكتب المدون سيف الراشد تعليقا على حسابه في تويتر قال فيه "معنى كلامك أنه اعتراف ضمني بأنك سابقا كنت تعمل وفق توجيه أبو مازن".

وأضاف الراشد "مع الأسف، العراق العظيم وأهله لا يستحقان كل هذا".

🔴 عاجل،

بعد تسريب صورة محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري وهو يلقي قسم الألتزام بتعليمات أمين عام حزب الجماهير أحمد الجبوري، أبو مازن، ينشر المحافظ هذا التسجيل لإنسحابه من حزب الجماهير وبقائه كمحافظ مستقل لصلاح الدين.

👇 https://t.co/mo6nC2avvA — مازن الاشيقر 🇮🇶 (@MazinAlEshaiker) August 21, 2022

محافظ صلاح الدين المُقال: "اطالب بالحماية الدولية لي و لعائلتي لان ما ساتكلم به سيؤدي الى انقلاب الامور رأساً على عقب في بلاد الرافدين و اذا فقدت حياتي فالعراق و شعبه المظلوم اغلى منها "

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هل هناك قيمة لكشف الملفات بعد الطرد من المنصب؟ pic.twitter.com/xDVd5d5qsA — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 21, 2022

من جهته، تساءل الكاتب والباحث السياسي العراقي الكردي شاهو القرة داغي "هل هناك قيمة لكشف الملفات بعد الطرد من المنصب؟".