قادة العراق والأردن والبحرين يصلون إلى مصر للمشاركة في قمة خماسية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار مدينة العلمين (شمال غربي البلاد) قادة 4 دول عربية قبيل قمة خماسية، بحسب مصدر مصري رسمي.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي استقبل -وكان يرافقه في مطار العلمين نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- اليوم الاثنين كلا من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين ونظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

ويُنتظر أن تلتئم في وقت لاحق اليوم الاثنين قمة في مدينة العلمين بين قادة الدول الخمس، لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات، وفق إعلام محلي مصري.

ومن المقرر أن تبحث القمة دعم علاقات التعاون بين الدول الخمس وسبل تطويرها مستقبلا.

ورغم عدم الإعلان بشكل رسمي عن المواضيع التي ستناقشها القمة فإن قناة "إكسترا نيوز" المصرية أشارت إلى أن القمة ستتناول بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

وهذه أول قمة رفيعة المستوى تستضيفها مدينة العلمين الساحلية، بخلاف ما اعتادت عليه مصر من عقد قمم في العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أميركية استضافتها السعودية، بمشاركة الدول ذاتها إضافة إلى قادة عرب آخرين وبحضور الرئيس الأميركي جو بايدن.

ووصل رئيس الإمارات إلى مدينة العلمين أمس الأحد، وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره المصري في زيارة غير معلنة مسبقا.

وأكد الرئيسان المصري والإماراتي في بيانين منفصلين -نقلتهما الرئاسة المصرية ووكالة الأنباء الإماراتية- "أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية".

يذكر أن نواة القمة الخماسية بدأت بقمة ثلاثية مصرية أردنية عراقية انعقدت عام 2020، ثم توالت اجتماعات القادة العرب بين العقبة وبغداد وأبو ظبي.