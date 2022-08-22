العراق.. 7 وفيات و6 مصابين حصيلة انهيار مزار بكربلاء

قالت وزارة الصحة العراقية إن عدد ضحايا انهيار المزار الديني في محافظة كربلاء (جنوب العاصمة بغداد) ارتفع إلى 7 أشخاص وإصابة 6 آخرين بعد انتشال جثتين لامرأة ورجل من تحت الأنقاض اليوم.

وكان المزار الديني (نحو 28 كيلومترا من وسط مدينة كربلاء) -الذي يُعرف "بقطارة الإمام علي"- تعرض لانهيار تل ترابي السبت الماضي؛ تسبب في إصابة أشخاص ومحاصرة آخرين تحت الأنقاض.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالدفاع المدني العراقي أن عدد الجثث التي تم إخراجها حتى الآن هو 7؛ هم 4 نساء ورجلان وطفل"، مضيفا أن "العمل جارٍ للبحث عن ضحايا آخرين".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن الدفاع المدني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الرطوبة تسببت في الانهيار الأرضي الذي كان من نتيجته تصدع سقف المزار وانهياره على عدد من الزائرين.