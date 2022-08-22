اليمن.. المجلس الجنوبي المدعوم إماراتيا يطلق عملية للسيطرة على أبين

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا إطلاق عملية عسكرية للسيطرة على محافظة أبين جنوبي البلاد بهدف "مكافحة الإرهاب"، وذلك بعدما اتهم الجيش اليمني قوات العمالقة المدعومة إماراتيا بالسيطرة على قطاعات نفطية في محافظة شبوة جنوبي اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي في تغريدة عبر تويتر مساء الاثنين، إن "القوات المسلحة الجنوبية تطلق عملية سهام الشرق في أبين".

وأضاف أن العملية "تهدف لمكافحة الإرهاب في المحافظة"، دون مزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، علّق مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام اليمني بتغريدة قال فيها إن العملية "تهدف للقضاء على ما تبقى من ألوية للجيش اليمني بمحافظة أبين".

واتهم الرحبي المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات، باستخدام مكافحة الإرهاب غطاء للقضاء على ما تبقى من الجيش الوطني وإخضاع المحافظة لسيطرته الكاملة، حسب تعبيره.

ويتقاسم الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على محافظة أبين، كما تشهد المحافظة هدوءًا منذ إعلان السعودية آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض نهاية يوليو/تموز 2020.

وتضمّنت الآلية تخلّي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين.

وعلى الرغم من توقيعهما اتفاقا في الرياض في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فإن مناوشات متقطعة تندلع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.





محافظة شبوة

من جهة أخرى، قالت قيادة لواء الجيش اليمني في شبوة إن قوات العمالقة المدعومة إماراتيا شنت السبت هجوما على قوات حماية الشركات والمنشآت النفطية والغازية.

وأوضحت قيادة اللواء الـ21 الميكانيكي في الجيش اليمني أن قوات العمالقة ودفاع شبوة نهبت ممتلكات تابعة للشركة اليمنية للغاز بالقرب من منطقة عياذ النفطية، كما اتهمتها أيضا بنهب معدات قوات الحماية، وأسر عدد من أفرادها.

وقالت قيادة اللواء إن القوات المدعومة إماراتيا "ضربت عرض الحائط بالتوجيهات الرئاسية بعدم الاقتراب من الشركات وحقول النفط".

وتشهد محافظة شبوة تصعيدا لافتا منذ أيام، إذ قال مصدر عسكري يمني الأسبوع الماضي إن طائرة مسيرة رجح أنها إماراتية استهدفت مواقع للجيش اليمني.