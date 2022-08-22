تونس.. وفد الكونغرس الأميركي يلتقي الرئيس سعيد ويؤكد دعمه لوجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال

قالت السفارة الأميركية في تونس إن وفدا من الكونغرس التقى الرئيس قيس سعيّد وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن الوفد أعرب عن دعمه القوى الديمقراطية وتطلعات الشعب التونسي لحكومة ديمقراطية.

وقالت السفارة -في بيان- إن وفد الكونغرس دعا للإسراع في اعتماد قانون انتخابي تشاركي، وشدد على أهمية وجود قضاء مستقل ومجلس نيابي فعّال.

واجتمع سعيّد أمس الأحد مع وفد من الكونغرس الأميركي في قصر قرطاج (قرب العاصمة تونس)، بحضور القائمة بأعمال السفارة الأميركية ناتاشا فرانشيسكي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن الرئيس سعيّد شدد خلال اللقاء على أن تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين مؤخرا "غير مقبولة، لأن تونس دولة حرة مستقلة وذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة".

وقال البيان التونسي إن سعيد استهل اللقاء مع الوفد الأميركي بالتذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأميركية منذ أكثر من قرنين.

ووفق البيان ذاته، تم التطرّق -خلال هذا اللقاء- إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين والحرص المشترك على المزيد من دعمها.

بيان للخارجية الأميركية

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية -في بيان- أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأميركية من أجل التنديد بالتدخل وبالتصريحات غير المقبولة لمسؤولين أميركيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.

وكان ذلك ردا على بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رأى فيه أن الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس.

وأكد البيان -الذي نشرته السفارة الأميركية بتونس- أن الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله حكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة.

وتزامن بيان الخارجية الأميركية مع كلمة ألقاها السفير الأميركي الجديد لدى تونس جوي هود أمام الكونغرس، أكد فيها أنه "سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأميركي للدعوة إلى العودة للحكم الديمقراطي".

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي بدء العمل بالدستور الجديد، الذي تم الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي، ورفضته معظم القوى السياسية التونسية.