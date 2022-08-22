قلق أميركي من تجدد الاشتباكات بطرابلس وقوات حفتر تعلن إسقاط طائرة مسيرة قرب بنغازي

قالت الخارجية الأميركية أمس الاثنين إنها تشعر بقلق عميق من تجدد المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، في حين أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أنها أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مطار بنينا في بنغازي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان بشأن ليبيا، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس.

ودعا إلى وقف التصعيد من قبل جميع الأطراف الليبية على الفور، كما دعا من قال إنهم يخاطرون بالانجرار للعنف إلى إلقاء أسلحتهم.

وحث برايس قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أن عدم الاستقرار المستمر تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل أممي خاص في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة.

وفي يوليو/تموز الماضي قتل 16 شخصا وأصيب 52 آخرون خلال اشتباكات في طرابلس بين قوات من "حرس المجلس الرئاسي" وأخرى من "جهاز الردع".

وتشهد ليبيا الغنية بالنفط انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، إحداهما حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/آذار الماضي، والآخرى هي حكومة "الوحدة الوطنية" التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب.

إسقاط مسيرة

وفي شرقي البلاد، قالت قوات خليفة حفتر إنها أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من مطار بنينا في بنغازي، بعد انتشار مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر جسما محترقا يسقط من السماء وينفجر في حقل.

وأكد الناطق الرسمي باسم "قوات حفتر" اللواء أحمد المسماري إسقاط طائرة مسيرة مجهولة الهوية ومحملة بصاروخين، بعد اختراقها للمجال الجوي.

وقال مصدر خاص للجزيرة إن إسقاط الطائرة المسيرة في أجواء بنغازي تم بمنظومة دفاع جوي بانتسير الروسية.

وتعتبر قاعدة "بنينا" بضواحي مدينة بنغازي إحدى أهم القواعد العسكرية في شرقي البلاد، ويقع داخلها مطار بنينا الدولي، وتقع ضمن نطاق سيطرة ما يطلق عليها القيادة العامة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

مقبرة جماعية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت السلطة الليبية أمس الاثنين العثور على 7 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بمدينة ترهونة غربي ليبيا، حيث يتواصل اكتشاف عشرات المقابر الجماعية منذ صيف 2020.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين (حكومية) في بيان إنه تم اكتشاف "مقبرة جماعية جديدة" أمس الأحد في "مكب عام" انتشلت منه 7 جثث.

وأوضحت أنه سيتم الكشف على الجثث من قبل الطب الشرعي وأخذ العيّنات، وإحالتها لإدارة المختبرات لإتمام المطابقة مع العيّنات المرجعية لأهالي المفقودين.

وأكد الناطق باسم الهيئة عبد العزيز الجعفري أن عدد المقابر المكتشفة في ترهونة بلغ 80 مقبرة، 43 جماعية و37 فردية.

وأوضح الجعفري في مارس/آذار الماضي للأناضول أن المقابر توزّعت بين 3 مناطق في ترهونة: 55 مقبرة في مشروع الربط، و18 في المشروع الزراعي (5 كيلومترات) و7 مقابر في مكب القمامة.





وترهونة هي بلدة زراعية صغيرة عثر فيها على أكثر من 250 جثة في مقابر جماعية منذ صيف 2020، وتم الإبلاغ عن وجودهم لأول مرة بعد انسحاب قوات خليفة حفتر من المدينة في يونيو/حزيران 2020.

وبدأت الانتهاكات في وقت مبكر من عام 2015 في ترهونة عندما سيطرت مليشيا الكاني المحلية المعروفة باسم "كانيات" على المدينة.

ونشرت المليشيا التي قادها 6 أخوة، الرعب بين السكان وقضت بشكل منهجي على المعارضين.

وكانت تابعة في البداية للحكومة السابقة في طرابلس، قبل أن تعلن مناصرتها لحفتر، وانضمت إليه في محاولته الفاشلة للسيطرة على العاصمة.

وقُتل زعيمها محمد الكاني بالرصاص في يوليو/تموز 2021 في بنغازي (شرق) في ظروف غامضة.

ووصفت بعثة لتقصي الحقائق من خبراء الأمم المتحدة الانتهاكات في ترهونة بأنها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".