التقشف الكهربائي.. سياسة صينية لمواجهة تضرر قطاع الطاقة جرءا الجفاف

نقلت أسوشيتد برس اليوم الاثنين عن وسائل إعلام صينية أن بكين مددت تقنين الطاقة بسبب بسبب انخفاض المياه في السدود الكهرومائية، جراء تداعيات الجفاف.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار منذ يوليو/تموز الماضي وتنامي الطلب القياسي على الكهرباء، حدثت فجوات في مدادات الطاقة.

وقد فعّلت مقاطعة سيتشوان الصينية اليوم الأحد أعلى مستويات الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك في ظل نقص "بالغ للغاية" في إمدادات الكهرباء، ما يفاقم من المشكلات التي يواجهها المصنّعون في المنطقة.

وتعهدت السلطات بتقليل تأثير نقص الكهرباء على النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي والقطاع العائلي ، وفقا لما نقلته عنها وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وهذه هي المرة الأولى التي تفعّل فيها سيتشوان مثل هذا المستوى العالي من الطوارئ منذ أعلنت خطة لطوارئ إمدادات الطاقة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وسيتشوان واحدة من أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظا بالسكان، كما أنها مركز تصنيع رئيسي للخلايا الإلكترونية للمركبات والألواح الشمسية.

ويفاقم نقص الكهرباء من الصعوبات التي تواجهها المصانع التي تكافح بالفعل من أجل الالتزام بقرار الصين بشأن "صفر كورونا"، والذي يشمل عمليات إغلاق مفاجئة واختبارات مستمرة وقيودا على الحركة.

وقد خفضت مدينة شينغدو عاصمة مقاطعة سيتشوان مستوى الإضاءة في المترو وأطفأت اللوحات الإعلانية لتوفير الطاقة الكهربائية.

وسجلت الحرارة أكثر من 40 درجة في الأيام الأخيرة في مقاطعة سيتشوان (جنوب-غرب) التي تعتمد بنسبة 80% على السدود الهيدروليكية لتوليد الطاقة الكهربائية.

خسائر بشرية ومادية

وتسبّب ارتفاع درجات الحرارة بجفاف مجاري الأنهار في المنطقة، ما أثر على شبكة الكهرباء في وقت تعمل مكيفات الهواء بكل طاقتها.

وتضم شينغدو أكثر من 20 مليون نسمة.

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن الصين تشهد أطول فترة من ارتفاع درجات الحرارة منذ 1961.

وفي جيانغسو (شرق) ترتفع درجات الحرارة إلى حد بلوغ الأسفلت 68 درجة مئوية في بعض الأماكن.

وحذرت السلطات المحلية سائقي السيارات من خطر انفجار الإطارات.

وكان شمال غرب الصين القاحل شهد عادة فيضانات مفاجئة الأربعاء.

وبلغت الحصيلة الجمعة 18 قتيلاً على الأقل و13 مفقوداً. وتسبب الطقس السيئ بانزلاق التربة في منطقة جبلية وبتحويل مسار مجرى نهر.