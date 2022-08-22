رويترز: واشنطن تبحث الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة رغم إحباطها من حكم طالبان

نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستمضي قدما في المحادثات بشأن الإفراج عن ملايين الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة رغم إحباطها من حركة طالبان، وتحديدا بعد الكشف عن وجود زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

ونقل مصدران -طلبا عدم الكشف عن هويتهما- عن مسؤولين بوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين قولهم لمحللين مستقلين في مؤتمر صحفي في 11 أغسطس/ آب، وذلك بعد مقتل الظواهري، إنهم سيواصلون المحادثات رغم الإحباط من الوتيرة التي تسير بها.

كما نقل مصدر عن مسؤول أميركي أن "الهجوم لم يغير التزام الحكومة الأميركية بإنشاء صندوق ائتماني دولي"، كما أنها "تعمل بنفس السرعة والحيوية التي كانت قبل الهجوم".

وقال مصدر مطلع إن طالبان والبنك المركزي الأفغاني لا يتحركان بسرعة، بينما امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على المؤتمر الصحفي.

وناقش المسؤولون الأميركيون خطة صندوق الائتمان مع سويسرا وأطراف أخرى.

وقالت رويترز إن وزارتي الخارجية والإعلام والبنك المركزي الأفغاني التي تديرها طالبان لم يردا على طلبات للتعليق.

وتأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية تعصف في أفغانستان مع ورود تقارير تفيد بأن ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة يواجهون "جوعا حادا" مع اقتراب الشتاء.





وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن هناك خطة لتحويل مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني المملوكة لأجانب إلى صندوق ائتماني مقترح مقره سويسرا.

وتمثل هذه الخطة لب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، وستتم هذه المدفوعات بمساعدة مجلس دولي وتتجاوز حركة طالبان التي يخضع كثير من قادتها لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وتفاقمت الأزمات الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان عندما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات التي كانت تمول 70% من ميزانية الحكومة، بعد استيلاء طالبان على كابل في 15 أغسطس/ آب 2021.

كما توقفت واشنطن عن تحويل العملة الصعبة، مما أدى بشكل فعلي إلى إصابة النظام المصرفي في أفغانستان بالشلل وجمدت 7 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أمر الرئيس جو بايدن بتخصيص نصف المبلغ "لصالح الشعب الأفغاني".

وتمتلك دول أخرى نحو ملياري دولار من الاحتياطيات الأفغانية.