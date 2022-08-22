تايوان تكشف عن خرق جديد للمقاتلات الصينية وتوجه نداء لأميركا والحلفاء

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 4 مقاتلات صينية عبرت الخط الحدودي الفاصل في مضيق تايوان، مؤكدة أن الصين تواصل أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ ون إن تايبيه وواشنطن حليفتان رئيسيتان في مجال الأمن والاقتصاد بمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وأضافت خلال لقائها حاكم ولاية إنديانا الأميركية إريك هولكومب الذي يزور تايبيه إن على من وصفتهم بالحلفاء الديمقراطيين الوقوف إلى جانب بلادها.

وقالت تساي لهولكومب خلال اجتماع بمكتبها في تايبيه إن "تايوان تواجه تهديدات عسكرية من الصين داخل وحول مضيق تايوان".

وأضافت في تصريحات نقلتها مباشرة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي "في هذه اللحظة يجب على الحلفاء الديمقراطيين الوقوف معا وتعزيز التعاون في جميع المجالات".

تنمية اقتصادية

من جانبه، قال حاكم ولاية إنديانا إنه جاء إلى تايبيه لبدء رحلة تنمية اقتصادية في تايوان وكوريا الجنوبية.

وأضاف هولكومب في تغريدة أنه يفخر بكونه أول حاكم يزور تايوان منذ فترة ما قبل وباء كورونا، وأن ولايته تضم 10 شركات تايوانية، قائلا إنه سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع.

وأجرت الصين مناورات وتدريبات عسكرية بالقرب من تايوان منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قبل أسابيع.

وترفض حكومة تايوان مطالب بكين وتقول إن شعب الجزيرة فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.

وتنتهج واشنطن سياسة الاعتراف الدبلوماسي ببكين وليس بتايبيه، لكنها ترتبط بعلاقات فعلية مع تايوان وتدعم حقها في تقرير مصيرها.