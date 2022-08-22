أوفدت رئيس الشاباك للقاهرة.. إسرائيل تقر بوجود أزمة في العلاقات مع مصر

أقر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس -اليوم الاثنين- بوجود أزمة في العلاقة مع مصر على خلفية الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وقال غانتس -في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية- إن مصلحة مصر وإسرائيل تتطلب تجاوز الأزمة الحالية بين البلدين.

وأضاف أن هناك أيام توتر ناتجة عن انتهاء "عملية الفجر الصادق"، في إشارة إلى الهجوم الأخير على غزة، معبرا عن أمله في أن تمر الأزمة في الأيام المقبلة.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله "مصر لاعب إقليمي رئيسي ومن أهم أصدقاء إسرائيل؛ البَلَدان، في بعض الأحيان تكون هناك تقلبات، والطرفان سيجدان الطريقة لإعادة الاستقرار".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت -أمس الأحد- إن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار توجه إلى مصر، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والحفاظ على حالة الهدوء في القطاع.

وأَضافت الهيئة أن رئيس الشاباك سيلتقي رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل الذي ألغى زيارته لإسرائيل، احتجاجا على تدهور العلاقات بين القاهرة وتل أبيب بعد العملية العسكرية في غزة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصر طالبت بوقف العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة.