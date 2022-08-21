4 سفن أخرى محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع التركية -اليوم الأحد- خروج 4 سفن أخرى محملة بالحبوب من موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوزني (جنوبي أوكرانيا)، في إطار اتفاق إسطنبول الذي وقع قبل شهر والذي يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن الفريق المشترك في إسطنبول سيقوم بتفتيش السفن القادمة من أوكرانيا، بالإضافة إلى 5 سفن أخرى ستغادر إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن أمس السبت -عقب زيارته مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول- أن أكثر من 650 ألف طن من الحبوب الأوكرانية تم شحنها من الموانئ الأوكرانية منذ بدء تنفيذ الاتفاق في الأول من أغسطس/آب الجاري.

وقال غوتيريش -في مؤتمر صحفي- إن بعض البلدان الأفريقية تعاني نقصا حادا في المواد الغذائية، معبرا عن أمله في أن يتواصل شحن الحبوب الأوكرانية.

ويسري اتفاق إسطنبول الذي تم توقيعه يوم 22 يوليو/تموز الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة لمدة 120 يوما قابلة للتمديد، ويسمح بتصدير ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا.

وتأمل أنقرة أن يساعد تنفيذ اتفاق الحبوب في إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا يوم 24 فبراير/شباط الماضي.