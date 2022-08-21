هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الشاباك توجه إلى مصر لتهدئة الأزمة مع القاهرة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) توجه اليوم الأحد إلى مصر لعقد اجتماعات في محاولة لتهدئة ما وصفتها بالأزمة مع القاهرة.

وأضافت هيئة البث أن رئيس الشاباك سيلتقي رئيس المخابرات المصرية عباس كامل الذي ألغى زيارته التي كانت مزمعة لإسرائيل، على خلفية العملية العسكرية الأخيرة في غزة.

ولم تقدم الهيئة الإسرائيلية تفاصيل إضافية عن الزيارة كما لم يصدر تعليق فوري من القاهرة على ما أوردته.

وأعلن في وقت متأخر من مساء الأحد (السابع من أغسطس/آب الجاري) سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وسط إشادات بجهود مصر وقطر في وقف التصعيد.