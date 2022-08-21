مظاهرة في باكستان رفضا لاعتقال مساعد عمران خان

تظاهر أنصار حزب إنصاف الباكستاني بزعامة عمران خان احتجاجا على استمرار السلطة في احتجاز القيادي بالحزب شهباز غل منذ 10 أيام.

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن شهباز غل الذي يشغل منصب مساعد رئيس الحزب.

في هذه الأثناء، أصدرت الحكومة المحلية في البنجاب -التي يقودها متحالفون مع عمران خان- مذكرة اعتقال بحق 12 مسؤولا في الحزب الحاكم.

يشار إلى أن عمران خان أقيل من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي بعدما خسر تصويتا في البرلمان على حجب الثقة إثر أزمة سياسية استمرت أسابيع.

وينظم أنصار خان احتجاجات مستمرة تطالب بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، ويقولون إن الولايات المتحدة تآمرت للإطاحة بحكومة خان ردا على اتخاذه مواقف لا ترضى عنه الحكومات الغربية، مثل موقفه المحايد من الحرب الأوكرانية، والانحياز إلى القضايا الإسلامية.

ومؤخرا، منعت السلطات الباكستانية بث قناة "آري نيوز" (ARY News) التلفزيونية لخان في معظم أنحاء البلاد، واعتقلت مسؤولا سياسيا أجرت معه مقابلة.

وقال عماد يوسف نائب رئيس القناة التلفزيونية إنه تم حظر القناة من قبل السلطات الإعلامية في البلاد بسبب نشرها محتوى "مثيرا للفتنة"، مؤكدا أن القرار "غير قانوني وسخيف"، وأنه سيتم رفع المسألة إلى القضاء.