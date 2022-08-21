مصر.. انطلاق المناورات العسكرية "هرقل 2" بمشاركة دولية

أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة السعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن دول أخرى بصفة مراقب.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ غريب نشره عبر فيسبوك "انطلقت فعاليات التدريب المشترك (هرقل 2) بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من السعودية والإمارات واليونان وقبرص".

وأشار إلى مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب.

ومن المقرر أن تستمر المناورات عدة أيام في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري فإن المرحلة الأولى من التدريب، تتضمن إجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلا عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.

ولفت غريب إلى أن التدريب يأتي "استمرارا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك، بما يسهم في تبادل الخبرات وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة".

وارتفعت وتيرة المناورات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط منذ بداية عام 2022، في ظل تزايد التهديدات والتوترات التي تشهدها المنطقة والعالم.