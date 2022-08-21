روسيا.. ابنة "عقل بوتين" قتلت بعبوة ناسفة وموسكو تلمح لتورط أوكرانيا

أعلنت السلطات الروسية مقتل داريا ابنة ألكسندر دوغين، الفيلسوف الروسي المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين في تفجير سيارتها في إحدى ضواحي العاصمة موسكو.

وأكدت لجنة التحقيقات الروسية عثورها على عبوة ناسفة زُرعت أسفل مقعد السائق في سيارة الضحية.

وقالت اللجنة إنها تعتقد أن انفجار سيارة الضحية كان عملا مدبرا.

من جهتها، قالت الخارجية الروسية إنه في حال ثبوت تورط أوكرانيا في اغتيال داريا فسيكون ذلك "شكلا من أشكال إرهاب الدولة الذي تتبناه كييف".

ملابسات الانفجار

وكانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى أن دوغين قتلت بعد مغادرتها فعالية شعبية.

وقال أحد منظمي هذه الفعالية إن والدها كان من المفترض أن يستقل السيارة التي انفجرت.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه "عقل بوتين"، وهو قومي من أبرز المنظرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن رئيس قوات دونيتسك الموالية لروسيا، دينيس بوشلين، أن اللوم يلقى على من وصفهم بـ"إرهابيي النظام الأوكراني" في الانفجار، مضيفا "كانوا يحاولون تصفية ألكسندر دوغين لكنهم فجروا ابنته".