قمة عربية خماسية في مصر غدا والسيسي يستقبل محمد بن زايد بالعلمين

أفاد تلفزيون الأردن الرسمي اليوم الأحد بأن الملك عبد الله الثاني سيشارك في قمة عربية مصغّرة تستضيفها مصر غدا الاثنين، في حين استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعقدا مباحثات ثنائية.

وقال التلفزيون الأردني في خبر مقتضب على موقعه الإلكتروني "يشارك الملك عبد الله الثاني في لقاء قمة يعقد في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين".

وذكر موقع "هلا أخبار" التابع للجيش الأردني أن القمة ستكون غدا الاثنين، كما قال إن مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للتباحث في العديد من القضايا التي تهم المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتأتي القمة بعد نحو شهر من قمة عربية أميركية استضافتها السعودية بمشاركة الدول ذاتها، إلى جانب قادة عرب آخرين.

ووصل رئيس الإمارات إلى مدينة العلمين (شمال غربي مصر)، وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره المصري في زيارة غير معلنة مسبقا.

وأكد الرئيسان المصري والإماراتي في بيانين منفصلين -نقلتهما الرئاسة المصرية ووكالة الأنباء الإماراتية- "أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية".

كما بحث الجانبان "مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية"، وفق المصدرين.