أخبار|فلسطين

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة والاحتلال يقتحم سلواد بحثا عن المنفذ

إطلاق نار على حافلة إسرائيلية في سلواد شرقي رام الله (الصحافة الإسرائيلية)
21/8/2022-|آخر تحديث: 21/8/202203:20 AM (مكة المكرمة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس السبت عن تعرض حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين لإطلاق نار بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في تويتر إنه لم تقع إصابات، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تفتش المنطقة بحثا عن المشتبه فيهم.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.

المصدر : الصحافة الفلسطينية