إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالضفة والاحتلال يقتحم سلواد بحثا عن المنفذ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء أمس السبت عن تعرض حافلة إسرائيلية تقل مستوطنين لإطلاق نار بالقرب من بلدة سلواد شرقي رام الله بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه في تويتر إنه لم تقع إصابات، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تفتش المنطقة بحثا عن المشتبه فيهم.

דיווח על ירי לעבר אוטובוס ישראלי, התקבל לפני זמן קצר, סמוך לכפר סילוואד שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין.

אין נפגעים, נזק נגרם לאוטובוס.

כוחות צה״ל סורקים במרחב אחר החשודים — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 20, 2022

من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.