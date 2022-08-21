الإمارات تعلن عودة سفيرها إلى طهران قريبا

قالت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان اليوم الأحد- إن سفير دولة الإمارات لدى إيران سيف محمد الزعابي سيستأنف مهامه في السفارة في طهران خلال الأيام القادمة.

وأضافت الوزارة أن القرار جاء في إطار حرص القيادة بدولة الإمارات "على تعزيز علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذا لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير".

وبدأت الإمارات الحوار مع إيران عام 2019، في أعقاب هجمات على ناقلات قبالة مياه الخليج وعلى بنية تحتية سعودية في مجال الطاقة.