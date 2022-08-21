هجوم رابع على أسطول روسي في البحر الأسود وموسكو تقصف مدينة قريبة من محطة نووية

تعرض مقر أسطول البحر الأسود الروسي -أمس السبت- لهجوم بطائرة مسيرة هو الرابع من نوعه خلال شهر، في حين أصيب 12 أوكرانيا في قصف على مدينة فوزنيسينسك القريبة من محطة نووية جنوبي البلاد.

وقالت القوات الأوكرانية إن انفجارا وقع في مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي بميناء مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مشاهد قالت إنها للدخان جراء الانفجار الذي ترافق مع إطلاق مضادات الطائرات.

من جهتها ذكرت وكالة تاس الروسية أن طائرة مسيرة هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم دون تسجيل أضرار.

وخلال هذا الشهر شهدت شبه جزيرة القرم انفجارات عدة، وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News) الأميركية نقلت عن مسؤول أوكراني قوله إن موالين لأوكرانيا كانوا متورطين في موجة التفجيرات الأخيرة بمواقع عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم.

كما قال مسؤول أميركي إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تضع أي قيود على شن أوكرانيا ضربات في شبه جزيرة القرم باستخدام أسلحة بعيدة المدى قدمتها الولايات المتحدة مثل منظومة هيمارس الصاروخية.





وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده لا تشجع أو تثبط عزيمة أوكرانيا لشن هجمات في شبه جزيرة القرم، وأن اختيار أهداف الضربات العسكرية أمر متروك لكييف، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أصيب 12 أوكرانيا أمس السبت في قصف روسي على مدينة فوزنيسينسك القريبة من محطة نووية في جنوب البلاد، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية، متهمة موسكو "بإرهاب نووي".

وقالت السلطات الأوكرانية إن 12 شخصا أصيبوا، بينهم 3 أطفال اثنان منهم في حالة خطيرة، بعد الهجوم الذي استهدف منطقة ميكولايف.

وفي سياق آخر، أعلنت روسيا أمس السبت عن بدء إنتاج صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية بكميات ضخمة.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن الوزارة بدأت إنتاج صواريخ "تسيركون" بكميات ضخمة، وإنها وقعت في منتدى الجيش 2022 أيضا عقودا بقيمة نصف تريليون روبل تقريبا، وإنها ستواصل أيضا إنتاج صواريخ "كينجال".

وتعد "تسيركون" من أخطر الصواريخ الروسية، وتطلق من الغواصات وهي قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلت تقارير إعلامية روسية عند الكشف عنها العام الماضي.