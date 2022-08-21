أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 12 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة اليوم الأحد، بينها 5 طائرات عبرت خط منتصف مضيق تايوان، في حين استقبلت تايبيه حاكم ولاية إنديانا الأميركية إريك هولكوم.

وبدأت بكين إجراء تدريبات بالقرب من تايوان في وقت سابق هذا الشهر عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تعدّها الصين تابعة لها رغم الاعتراضات الشديدة من حكومة تايبيه.

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين على نحو كبير في الأسابيع الأخيرة بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان مطلع أغسطس/آب الجاري، رغم التحذيرات المتكررة من الصين.

وأعقبت رحلة بيلوسي زيارة أخرى لوفد برلماني أميركي وصل تايبيه الأسبوع الماضي، بقيادة السيناتور الديمقراطي إيد ماركي، وضم أيضا 4 أعضاء من مجلس النواب.

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic. — Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 21, 2022

زيارة جديدة

في السياق ذاته، وصل حاكم ولاية إنديانا الأميركية إريك هولكوم إلى تايبيه اليوم الأحد، ليصبح بذلك أحدث مسؤول أميركي يزور تايوان.

وكتب هولكوم -في تغريدة- أنه سيزور أيضا كوريا الجنوبية، في حين قال مكتب الرئاسة التايوانية إنه سيلتقي الرئيسة تساي إينغ ون صباح غد الاثنين.

وقال هولكوم "أنا متحمس لقضاء هذا الأسبوع في بناء صلات جديدة وتعزيز علاقات طويلة الأمد وتقوية الشراكة المحورية مع تايوان وكوريا الجنوبية".

ووصف زيارته لتايوان وكوريا الجنوبية بأنها "رحلة تنمية اقتصادية"، مشيرا إلى أنه أول حاكم لولاية أميركية يزور تايوان منذ بدء جائحة كوفيد-19 قبل أكثر من عامين.

وتنظر الصين إلى زيارات المسؤولين الأميركيين على أنها "استفزاز لها"، و"تبعث إشارات خاطئة للانفصاليين" في تايوان.

وبموازاة التدريبات العسكرية، ردت بكين على زيارة بيلوسي بتخفيض مستوى الحوار العسكري مع الولايات المتحدة وتعليق التعاون في مجال تغير المناخ، إلى جانب إجراءات مضادة أخرى.