أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 12 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة اليوم الأحد، بينها 5 طائرات عبرت خط منتصف مضيق تايوان، في حين استقبلت تايبيه حاكم ولاية إنديانا الأميركية إريك هولكوم.

وبدأت بكين إجراء تدريبات بالقرب من تايوان في وقت سابق هذا الشهر عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تعدّها الصين تابعة لها رغم الاعتراضات الشديدة من حكومة تايبيه.

وتفاقمت التوترات بين واشنطن وبكين على نحو كبير في الأسابيع الأخيرة بعد زيارة بيلوسي إلى تايوان مطلع أغسطس/آب الجاري، رغم التحذيرات المتكررة من الصين.

وأعقبت رحلة بيلوسي زيارة أخرى لوفد برلماني أميركي وصل تايبيه الأسبوع الماضي، بقيادة السيناتور الديمقراطي إيد ماركي، وضم أيضا 4 أعضاء من مجلس النواب.

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic.

— Governor Eric Holcomb (@GovHolcomb) August 21, 2022