غداة مقتل ابنته داريا.. نقل "العقل المدبر" للرئيس بوتين إلى المستشفى

نُقل الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين الذي يوصف بـ"العقل المدبر" للرئيس فلاديمير بوتين إلى المستشفى مساء اليوم الأحد، غداة مقتل ابنته داريا في ضواحي موسكو أمس السبت.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن الخبير السياسي سيرغي ماركوف أن ألكسندر دوغين الآن في المستشفى، مقدما تعازيه للفيلسوف في وفاة ابنته.

وقال ماركوف على قناته بـ"تليغرام" إن "الأشخاص الوحيدين الذين يفرحهم هذا الحادث هم من أنصار نظام كييف".

وقُتلت داريا دوغين إثر انفجار سيارتها بظروف غامضة في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

يشار إلى أن المؤلف والفيلسوف ألكسندر دوغين (60 عاما) غالبا ما يوصف بأن له تأثيرا كبيرا على الرئيس الروسي، ويُعتقد أنه مصدر تأثير للهجوم على أوكرانيا.

وكانت داريا قد لقيت حتفها بعد مغادرتها فعالية شعبية بالقرب من موسكو أمس السبت، وقال أحد منظمي هذه الفعالية إن والدها كان من المفترض أن يستقل السيارة التي انفجرت.

وعملت داريا دوغين سكرتيرة صحفية لوالدها، الذي يوصف بأنه "عقل بوتين المدبر"، وهو قومي من أبرز المنظرين لأيديولوجية الكرملين الذين تنبؤوا بانتهاء عصر الليبرالية الغربية.

ووفق التقارير التي وردت على وسائل الإعلام في موسكو، فقد كانت القتيلة على قائمة العقوبات البريطانية بسبب نشرها أخبارا كاذبة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.