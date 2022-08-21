بالذكرى التاسعة لمجزرة الغوطة.. واشنطن تطالب نظام الأسد بالإعلان عن أسلحته الكيميائية وتدميرها

طالبت واشنطن، اليوم الأحد، النظام السوري بالإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها، وفقا لالتزاماته الدولية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الأميركية بمناسبة الذكرى التاسعة لقصف النظام السوري غوطة دمشق بالسلاح الكيميائي.

وقال البيان "الولايات المتحدة تدعو نظام الأسد للإعلان الكامل عن برنامجه للأسلحة الكيميائية وتدميرها وفقا لالتزاماته الدولية، وأن يسمح لفريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بدخول البلاد للتأكد من حل سوريا لجميع المخاوف المتبقية بشأن برنامج الأسلحة الكيميائية".

وأضاف أنه "قبل 9 سنوات، في صباح 21 أغسطس/آب 2013، أطلق النظام السوري غاز السارين السام على المدنيين السوريين في منطقة الغوطة بدمشق، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من الأطفال".

وتابع "نستذكر اليوم هذا الحادث المأساوي ونجدد التزامنا بمحاسبة الجناة، كما ندين بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف".

وأكد البيان أنه "لا يمكن لمستخدمي الأسلحة الكيميائية الإفلات من العقاب والولايات المتحدة تستخدم كل الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الهجمات".

واختتم البيان بأن "الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود الدولية التي يقودها السوريون لتحقيق العدالة على الفظائع التي لا حصر لها المرتكبة ضد الشعب السوري، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "كما نعيد تأكيد دعمنا لحل سياسي شامل للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.