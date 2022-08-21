انهيار مزار كربلاء.. عمليات رفع الأنقاض تتواصل لإنقاذ بقية العالقين

واصلت فرق الإغاثة اليوم الأحد عملية رفع الأنقاض، لإنقاذ عالقين تحت مزار ديني انهار السبت في مدينة كربلاء، جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وكان المزار انهار أمس السبت، وقال مصدر في الدفاع المدني العراقي إنه تم حتى الحين إنقاذ 3 أطفال، مؤكدا أن العمليات تسير بحذر شديد، خشية حدوث انهيارات جديدة.

وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المحاصرين تحت الركام يتراوح بين 4 و5 أشخاص، وأوصلت فرق الإغاثة الطعام وأجهزة التنفس إليهم.

وأوضحت المصادر أن فرق الإنقاذ تمكنت من فتح منفذ لدخول الآليات الثقيلة، في محاولة لإخراج العالقين تحت الركام.

ووقعت الحادثة بعد ظهر أمس السبت، عندما وقع ساتر ترابي على مزار "قطارة" الخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء، حسبما أفادت مديرية الدفاع المدني وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني أن "كثبانا رملية وصخورا انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار"، المقام على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وأضاف أن ذلك "تسبب في انهيار نحو 30% من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بـ100 متر مربع".

وقالت مديرية الدفاع المدني -لوكالة الأنباء العراقية- إن العمل كان متواصلا طوال الليل. وذكرت أن فرقها تمكنت من "إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين (العالقين)، عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية، مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم".