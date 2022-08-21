انهيار مزار كربلاء بالعراق.. انتشال 4 جثث والبحث يتواصل عن ناجين

انتشلت فرق الإنقاذ العراقية اليوم الأحد جثث 4 أشخاص من تحت أنقاض تلّ ترابي انهار على مزار ديني في محافظة كربلاء (جنوبي العراق).

وفي حين تواصل فرق الإغاثة رفع الأنقاض لإنقاذ عالقين، قال مصدر في الدفاع المدني العراقي إن العمليات تسير بحذر شديد خشية حدوث انهيارات جديدة.

وأضاف المصدر أن عدد المحاصرين تحت الركام يتراوح بين 4 و5 أشخاص، كما أوصلت فرق الإغاثة الطعام وأجهزة التنفس إليهم.

وحتى بعد ظهر الأحد، كانت فرق الدفاع المدني تواصل محاولاتها للحفر بالجرارات والمعدات اليدوية لانتشال ضحايا لا يزالون عالقين في المكان.

ومنذ الليلة الماضية، نجحت فرق الإنقاذ في انتشال 3 أطفال من تحت الأنقاض، وقالت إنهم "بصحة جيدة ونقلوا إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي". وأظهرت صور عناصر الدفاع المدني وهم يخرجون طفلا من تحت الأنقاض محمولا على حمّالة ووجهه وجسده يغطيهما التراب.

استنفار الجهود

وتعليقا على الحادث، كتب الرئيس العراقي برهم صالح: تلقينا بألم الحادث المفجع الذي تعرّض له أهلنا في انهيار طال مزار قطارة الإمام علي في كربلاء.

من جهته، وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية "بالإشراف المباشر والميداني في محل الحادث على أعمال الإنقاذ"، متمنيا السلامة للمصابين، وفق بيان صادر عن مكتبه.

ووقع الحادث بعد ظهر السبت، عندما انهارت تلّة ترابية على مزار قطارة الإمام علي (25 كيلومترا غرب مدينة كربلاء)، وذلك بسبب "تشبّع الساتر الترابي الملاصق للمزار بالرطوبة"، كما أفادت به مديرية الدفاع المدني وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح المتحدّث باسم الدفاع المدني أن "كثبانا رملية وصخورا انهارت بسبب الرطوبة العالية على مبنى المزار" الواقع على أرض منخفضة تحيط بها الرمال والصخور.

وأضاف أن ذلك تسبب في انهيار نحو 30% من مساحة المبنى الذي تقدر مساحته بـ100 متر مربع.