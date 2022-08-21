اليابان تدرس نشر صواريخ بعيدة المدى لمواجهة الصين

ذكرت صحيفة "يوميوري" (Yomiuri) اليابانية اليوم الأحد أن طوكيو تدرس نشر ألف صاروخ كروز بعيد المدى، لتعزيز قدرتها على شن هجوم ضد الصين تحسبا لدخول الجانبين في صراع عسكري.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية إن الصواريخ ستكون أسلحة حالية معدلة لتوسيع مداها من 100 إلى ألف كيلومتر.

وأضافت يوميوري أن الأسلحة التي ستطلقها السفن أو الطائرات ستتمركز بشكل أساسي حول جزر نانسي الجنوبية، وستكون قادرة على الوصول إلى المناطق الساحلية لكوريا الشمالية والصين.

وزادت اليابان إنفاقها العسكري واتخذت إستراتيجية أكثر حزما في السنوات الأخيرة، لكنها امتنعت عن نشر صواريخ بعيدة المدى ضمن حدودها للأسلحة التي يمكنها ضرب أهداف على أراض أجنبية.

وتصاعدت حدة التوترات الإقليمية في أغسطس/آب الجاري بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ولكن الصين تعتبرها إقليما تابعا لها.

وأعقبت رحلة بيلوسي زيارة أخرى لوفد برلماني أميركي وصل إلى تايبيه الأسبوع الماضي بقيادة السيناتور الديمقراطي إيد ماركي، وضم أيضا 4 أعضاء من مجلس النواب.

والتقى الوفد برئيسة تايوان تساي إنغ ون الاثنين الماضي، وبحث الجانبان التعاون في مجال الأمن وسلاسل التوريد.

ومؤخرا، أطلقت بكين صواريخ بالقرب من تايوان وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.