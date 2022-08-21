العاهل المغربي: ملف الصحراء هو مقياس صدق الشراكات مع الدول الأخرى

أكد الملك المغربي محمد السادس أمس السبت في خطاب بمناسبة الذكرى الـ69 "لثورة الملك والشعب"، أن موقف الولايات المتحدة من مغربية الصحراء شكل حافزا لعدد من الدول لدعم ما وصفها بالوحدة الترابية للمملكة.

وقال في الخطاب الذي نقله التلفزيون الحكومي، إن "ملف الصحراء هو المعيار الذي يقيس به المغرب صدق الشراكات".

وأشاد ملك المغرب بموقف إسبانيا وألمانيا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية والأفريقية التي عبرت عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب عام 2007 حلا للنزاع في الصحراء.

وأضاف أن بلاده تنتظر من بعض الدول، التي لم يسمها، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها من قضية الصحراء بشكل لا يقبل التأويل.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعلن اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وفي مارس/آذار الماضي، عاد الدفء لعلاقات المغرب مع إسبانيا بعد إعلان مدريد دعمها مبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في الصحراء.