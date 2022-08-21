الجيش الأميركي ينفي تعرضه لهجوم من مجموعة عراقية مسلحة في الكويت

نفت القوات الجوية الأميركية تعرضها لهجوم في الكويت من قبل مجموعة عراقية مسلحة تسمي نفسها "الوارثين"، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وقالت القوات الجوية -في بيان- إن "الجماعة المسلحة المجهولة زعمت زورا أنها شنت هجوما بطائرة مسيرة استهدف جنودا أميركيين في قاعدة جوية بالكويت".

وأوضح البيان الأميركي أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجماعة المسلحة هي على الأرجح جماعة إيرانية رغم أنها وصفت نفسها بأنها عراقية.

وجاء النفي الأميركي بعد ساعات من إعلان جماعة تطلق على نفسها الوارثين -عبر بيان على الإنترنت- أنها استهدفت قاعدة علي السالم الجوية الكويتية في 12 أغسطس/آب الجاري، انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الذي لقي حتفه مطلع يناير/كانون الثاني 2020 جراء غارة أميركية في محيط مطار بغداد الدولي.

وتضمن بيان الجماعة مقطع فيديو يظهر طائرة مسيرة تُطلق من منصة، لكنه لم يقدم أي دليل على وقوع هجوم أو أي ضرر في القاعدة.