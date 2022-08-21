البرهان يدعو أصدقاء السودان للمساعدة وجسر جوي قطري لإغاثة منكوبي الفيضانات

وصلت اليوم الأحد إلى مطار الخرطوم طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأميرية القطرية ضمن جسر جوي لإغاثة منكوبي الأمطار والسيول في الولايات السودانية المتضررة.

وحملت الطائرتان مساعدات تموينية وإغاثية للمتضررين في 6 ولايات سودانية اجتاحتها السيول والأمطار، ومن المقرر أن يتم نقل المساعدات من الخرطوم للمتضررين في الولايات المنكوبة.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن عمليات إغاثة المتضررين جراء السيول انطلقت باستنفار قطاعات الشعب كافة، ومن وصفهم بالأصدقاء للمساعدة في الأزمة الحالية.

وخلال تفقده المتضررين من السيول في محلية المناقل بولاية الجزيرة؛ وجه البرهان وزارة الري بفتح كافة القنوات لتمرير مياه السيول حتى تتجه نحو مجرى النيل، ووعد البرهان المتضررين بوقوف الدولة معهم في محنتهم الحالية.

وتحمل الطائرتان القطريتان 62 طنا من المساعدات الغذائية و600 خيمة للأسر المتضررة من الفيضانات.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من دولة قطر في إطار دعم الشعب السوداني ضمن حملة إغاثية عاجلة للتصدي للفيضانات التي تواجهها البلاد ودعمها في إعادة بناء المنازل والبنى التحتية التي تدمرت نتيجة الفيضانات.

وكان المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني في السودان عبد الجليل عبد الرحيم أعلن أن عدد الوفيات بسبب الأمطار والسيول في البلاد ارتفع إلى 99 وفاة، منذ الشهر الماضي.

في حين أعلن والي ولاية الجزيرة (وسط السودان) إسماعيل العاقب مدينة المناقل منطقة كوارث، وناشد الحكومة الاتحادية والمنظمات توفير الخيام لإيواء المتضررين.

وتعيش محلية المناقل أسوأ موجة سيول شهدتها المنطقة منذ عشرات السنين، وأدت السيول إلى انهيار أكثر من 5 آلاف منزل وتضرر 10 آلاف أسرة وغمر أكثر من 5 آلاف فدان من الأراضي الزراعية.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوشا)، فإن نحو 136 ألف شخص تضرروا نتيجة الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ بداية موسم الأمطار في مايو/أيار الماضي.