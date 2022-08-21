تعرضت لهجمات.. أهم القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم

أدت الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية في شبه جزيرة القرم إلى لفت الانتباه إلى الأهمية العسكرية لهذه القواعد بالنسبة لروسيا.

تتمتع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 بأهمية إستراتيجية خاصة كونها بوابة روسيا إلى المياه الدافئة، وتوجد بها قواعد عسكرية تلعب أدوارا مهمة في الحرب الروسية على أوكرانيا.

فيما يلي عرض لأهم هذه القواعد: