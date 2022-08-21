تعرضت لهجمات.. أهم القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم
21/8/2022
أدت الهجمات التي تعرضت لها قواعد عسكرية في شبه جزيرة القرم إلى لفت الانتباه إلى الأهمية العسكرية لهذه القواعد بالنسبة لروسيا.
تتمتع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 بأهمية إستراتيجية خاصة كونها بوابة روسيا إلى المياه الدافئة، وتوجد بها قواعد عسكرية تلعب أدوارا مهمة في الحرب الروسية على أوكرانيا.
فيما يلي عرض لأهم هذه القواعد:
- قاعدة سيفاستوبول (Sevastopol): مقر أسطول البحر الأسود الروسي حتى قبل ضم شبه الجزيرة.
بعد تفكك الاتحاد السوفياتي مكن اتفاق مع أوكرانيا من احتفاظ روسيا بأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، وفق عقد إيجار جدد آخر مرة عام 2010 وينتهي عام 2042.
وتوجد فيها قطع بحرية من أنواع مختلفة وغواصات تستخدم لإطلاق صواريخ باليستية باتجاه أوكرانيا.
- قاعد بيلبك (belbek) الجوية: تقع شمالي سيفاستوبول توجد بها مقاتلات جوية منها سو 24 وسو 30 تعرضت أيضا لهجوم في 18 أغسطس/آب الجاري.
- قاعدة ساكي (saki) الجوية: تقع غرب شبه الجزيرة وتضم الطائرات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.
تعرضت لهجوم في التاسع من هذا الشهر يعتقد أنه أدى إلى تدمير عدد من الطائرات وأضرار في المنشآت.
- قاعدة سيمفيربول (Simferopol) الجوية: تضم طائرات من نوع سو 24 إم وسو 25 سم وتتبع القاعدة القوات البحرية الروسية.
- قاعدة بيريفالنو (Perevalnoe) البحرية: كانت مقرا للفرقة 36 من البحرية الأوكرانية قبل ضم القرم من قبل روسيا، وتضم مدرسة عسكرية أنشئت عام 1965.
المصدر : الجزيرة