24 ساعة والاشتباكات متواصلة.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مقديشو

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر أمنية باستمرار تبادل متقطع لإطلاق النار بين قوات الشرطة والمسلحين الذين هاجموا أحد فنادق العاصمة مقديشو مساء أمس الجمعة، وتحصنوا في أحد طوابقه.

وتسبب الهجوم -الذي تبنته حركة الشباب- حتى الآن في مقتل 30 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، وفق مصدر أمني.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلا عن ذات المصادر أن العملية التي استمرت لساعات، قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أن الفندق المستهدف يرتاده مسؤولون حكوميون.

وبدأ الهجوم مساء أمس الجمعة على فندق "حياة" في جنوب مقديشو بتفجير سيارتين مفخختين، قبل أن يتمكن المسلحون من السيطرة على الفندق الذي يرتاده أعضاء في البرلمان ومسؤولون حكوميون.

MOGADISHU ATTACK: 23 hours passed since the siege began. gunfire could be heard inside Hayat hotel. pic.twitter.com/i8WbMOkBvD

— Hussein Mohamed (@HussienM12) August 20, 2022