دبلوماسي روسي رفيع يغلق حسابه بعد تغريدة مثيرة للجدل

تعرض مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، لهجوم شرس عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بسبب تغريدة يقول فيها إنه لن يكون هناك رحمة للشعب الأوكراني.

وجاءت تغريدة ميخائيل أوليانوف، تعليقا على تغريدة أخرى للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعبر فيها عن امتنانه للحكومة الأميركية وللرئيس جو بايدن بسبب منح بلاده حزمة من المساعدات العسكرية تقدر بـ775 مليون دولار أميركي.

وأقدم الدبلوماسي الروسي، بعد الهجوم الشرس عليه، على حذف تغريدته الذي قال فيها "لا رحمة للشعب الأوكراني"، وقدم اعتذاره عنها قائلا إنه كان يقصد أن حكومتي أوكرانيا وأميركا هما اللتان لا تريدان الرحمة للشعب الأوكراني.

وأضاف أوليانوف "محاولات ربط كلماتي حول سياسة كييف بالدعوة إلى الإبادة الجماعية شائنة وغير مقبولة على الإطلاق، في الواقع، إنها طرق قذرة".

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria – to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022