تبنته حركة الشباب.. ارتفاع حصيلة الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية

ارتفعت حصيلة الهجوم الذي تشنّه حركة الشباب المجاهدين الصومالية على فندق في مقديشو إلى 12 قتيلا وعدد من المصابين، بينهم رئيس استخبارات العاصمة.

وحتى صباح اليوم السبت، لا يزال تبادل لإطلاق نار متقطع يسمع بين فينة وأخرى في الفندق، في حين تحاول قوات الأمن الحكومية إنهاء هجوم المسلحين الذين يعتقد أنهم مختبئون في أحد طوابقه.

ونقل مراسل الجزيرة عمر محمود عن المتحدث باسم الشرطة الصومالية أنهم اقتربوا من الانتهاء من العملية الأمنية الجارية حاليا.

بدورها، نقلت وكالة رويترز عن ضباط مخابرات أن معظم القتلى من المدنيين.

وبدأ الهجوم مساء أمس الجمعة على فندق "حياة" في جنوب مقديشو بتفجير سيارتين مفخختين، قبل أن يتمكن المسلحون من السيطرة على الفندق الذي يرتاده أعضاء في البرلمان ومسؤولون حكوميون.

وقالت وسائل إعلام صومالية إن رئيس المخابرات في مقديشو محيي الدين شدور أصيب بجروح طفيفة.

Heavy gunfire could be heard inside Hayat hotel. pic.twitter.com/ayRAK5hKJV — Hussein Mohamed (@HussienM12) August 20, 2022

أضرار كبيرة

وبالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، تعرض الفندق المستهدف لأضرار كبيرة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الاشتباكات دمرت أجزاء كبيرة من الفندق.

وقالت الشرطة الصومالية إنها تمكنت من إنقاذ 30 شخصا كانوا محاصرين داخل الفندق.

ووفق بيان مقتضب نشره موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها، تبنّت حركة الشباب الهجوم، وقالت إن عناصرها ما زالوا يقاتلون في الفندق.

وقالت الحركة -في البيان- إن مقاتليها تمكنوا من دخول المبنى، حيث تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

والعملية الذي وصفها مسؤولون أمنيون بالإرهابية هي الأكبر التي تشهدها العاصمة الصومالية منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في مايو/أيار.

وكانت حركة الشباب تبنّت في السابق هجمات مماثلة بينها هجوم استهدف فندقا آخر في مقديشو في أغسطس/آب 2020، وسقط فيه ما لا يقل عن 16 قتيلا.