شاهد- أوكرانيا تستعرض في قلب كييف آليات روسية محطمة يأكلها الصدأ

تداول نشطاء -عبر منصات التواصل الأوكرانية على نطاق واسع- مشاهد لعدد من الآليات العسكرية الروسية المدمرة والمحتجزة في قلب كييف، تحديدًا في شارع خريشاتك الشهير بالعاصمة.

وتظهر الفيديوهات والصور -التي تناقلتها المنصات- آثار الدمار الذي لحق بعشرات الدبابات والمدرعات الروسية والتي جلبتها السلطات الأوكرانية إلى كييف لإبراز ما حققته من انتصارات ضد الجيش الروسي.

Хех, русня все таки отримала парад своєї техніки на Хрещатику pic.twitter.com/6m1B2AaMa5 — Пан Закляштор (@zaklyashtor) August 20, 2022

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية أحد الفيديوهات المتداولة، وعلق قائلًا "في فبراير/شباط كان الروس يخططون لاستعراض عسكري وسط مدينة كييف. وبعد 6 أشهر من الحرب واسعة النطاق، نقدم لكم العرض المخزي للآليات الروسية التي يملؤها الصدأ، وهذا بمثابة تذكير لجميع الدكتاتوريين. كيف يمكن لأمة حرة وشجاعة أن تدمر خططهم".

Прям вся вулиця в техніці, ідея топ, але чому пече не тільки русні, але й порохоскоту? pic.twitter.com/wVPJp4svuv — Пан Закляштор (@zaklyashtor) August 20, 2022

وأثارت اللقطات المتداولة تفاعلات مجموعة كبيرة من النشطاء عبر المنصات الذين هاجم أغلبهم الجانب الروسي، حيث قالت الناشطة كاترينا كروك "الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للجيش الروسي أن يجوب شوارع كييف هي أن يكون محطمًا ومحروقًا".

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

🎥 @zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022

ومنذ نهاية فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، ويتبادل كلا الطرفين إصدار البيانات بإيقاع خسائر كبيرة لدى الطرف الآخر.