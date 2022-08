شاهد- أوكرانيا تستعرض في قلب كييف آليات روسية محطمة يأكلها الصدأ

تداول نشطاء -عبر منصات التواصل الأوكرانية على نطاق واسع- مشاهد لعدد من الآليات العسكرية الروسية المدمرة والمحتجزة في قلب كييف، تحديدًا في شارع خريشاتك الشهير بالعاصمة.

وتظهر الفيديوهات والصور -التي تناقلتها المنصات- آثار الدمار الذي لحق بعشرات الدبابات والمدرعات الروسية والتي جلبتها السلطات الأوكرانية إلى كييف لإبراز ما حققته من انتصارات ضد الجيش الروسي.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية أحد الفيديوهات المتداولة، وعلق قائلًا "في فبراير/شباط كان الروس يخططون لاستعراض عسكري وسط مدينة كييف. وبعد 6 أشهر من الحرب واسعة النطاق، نقدم لكم العرض المخزي للآليات الروسية التي يملؤها الصدأ، وهذا بمثابة تذكير لجميع الدكتاتوريين. كيف يمكن لأمة حرة وشجاعة أن تدمر خططهم".

وأثارت اللقطات المتداولة تفاعلات مجموعة كبيرة من النشطاء عبر المنصات الذين هاجم أغلبهم الجانب الروسي، حيث قالت الناشطة كاترينا كروك "الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للجيش الروسي أن يجوب شوارع كييف هي أن يكون محطمًا ومحروقًا".

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

🎥 @zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022