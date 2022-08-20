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شاهد- أوكرانيا تستعرض في قلب كييف آليات روسية محطمة يأكلها الصدأ

Russia's attack on Ukraine continues, in Kharkiv region
إحدى الدبابات الروسية المدمرة خلال الحرب على أوكرانيا (رويترز)
20/8/2022-|آخر تحديث: 20/8/202211:07 PM (مكة المكرمة)

تداول نشطاء -عبر منصات التواصل الأوكرانية على نطاق واسع- مشاهد لعدد من الآليات العسكرية الروسية المدمرة والمحتجزة في قلب كييف، تحديدًا في شارع خريشاتك الشهير بالعاصمة.

وتظهر الفيديوهات والصور -التي تناقلتها المنصات- آثار الدمار الذي لحق بعشرات الدبابات والمدرعات الروسية والتي جلبتها السلطات الأوكرانية إلى كييف لإبراز ما حققته من انتصارات ضد الجيش الروسي.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الأوكرانية أحد الفيديوهات المتداولة، وعلق قائلًا "في فبراير/شباط كان الروس يخططون لاستعراض عسكري وسط مدينة كييف. وبعد 6 أشهر من الحرب واسعة النطاق، نقدم لكم العرض المخزي للآليات الروسية التي يملؤها الصدأ، وهذا بمثابة تذكير لجميع الدكتاتوريين. كيف يمكن لأمة حرة وشجاعة أن تدمر خططهم".

وأثارت اللقطات المتداولة تفاعلات مجموعة كبيرة من النشطاء عبر المنصات الذين هاجم أغلبهم الجانب الروسي، حيث قالت الناشطة كاترينا كروك "الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للجيش الروسي أن يجوب شوارع كييف هي أن يكون محطمًا ومحروقًا".

ومنذ نهاية فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا، ويتبادل كلا الطرفين إصدار البيانات بإيقاع خسائر كبيرة لدى الطرف الآخر.

المصدر : وكالة سند