كورونا تصيب أكثر من ربع مليون جندي في جيش كوريا الجنوبية

كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية -في بيان اليوم السبت- عن 1760 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 بين جنودها، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى أكثر من ربع مليون إصابة.

وأوضح البيان أن الحالات الجديدة تشمل 1131 من المشاة و155 من البحرية، و214 من سلاح الجو، حسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار البيان إلى 106 حالات بين مشاة البحرية و122 بين وحدات تحت القيادة المباشرة لوزارة الدفاع، و4 حالات من وزارة الدفاع، وحالة من هيئة الأركان المشتركة.

وفي إطار متصل، سجلت كوريا الجنوبية 129 ألفا و411 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و129 ألفا و387 إصابة، حسب ما أعلنته الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 84 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تسجيل 136 وفاة في 29 أبريل/نيسان الماضي لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و980 وفاة.