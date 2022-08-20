شاهد.. قلعة كركوك تواجه الإهمال وخبراء يحذرون من اندثارها

تعد قلعة كركوك من بين أهم 12 موقعا أثريا على مستوى العراق، ورغم أن القلعة مصنفة لدى منظمة اليونسكو فإنها تتعرض للإهمال على نحو أثار خشية بعض الخبراء الذين يحذرون من احتمال اندثارها ما لم يتم ترميمها في وقت قريب.

قلعة كركوك إحدى أعرق المواقع الأثرية في المنطقة ويعود تاريخها إلى أكثر من 8 قرون قبل الميلاد. تعد القلعة أيقونة كركوك ومنارتها التي لا تضاهى، في نظر آلاف السكان الذين نزلوا إلى الاستقرار حولها. وتبدو حكومة كركوك محبطة إزاء سير عملية إنقاذ قلعتها الأثرية، نظرا إلى تعقيدات إدارية شتى.