شاهد- لحظات مرعبة لاقتحام شاحنة سوقا شعبيا في تركيا وسقوط عشرات الضحايا

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام تركية لحظات مروعة لاقتحام شاحنة تسير بسرعة عالية سوقا شعبيا مكتظا بالناس بولاية ماردين جنوبي البلاد.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 29 آخرون في حادث دهس في بلدة ديريك بماردين.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن من بين جرحى الحادث الذي وقع بعد تعطل مكابح الشاحنة 8 في حالة حرجة.

📣Bir feci kaza haberi de #Mardin'den! 📌Derik ilçesi mevkiinde freni patlayan tır ilk önce iki araca çarpıp takla attı, daha sonra kıraathaneye daldı 📌Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ✔️ ABONE OLMAK İÇİN 👇 pic.twitter.com/7d9HSIuUeK — Dünya Web TV (@webtvdunya) August 20, 2022

وقالت وسائل إعلام تركية إن 10 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب آخرون نتيجة فقدان السائق السيطرة على شاحنته التي اصطدمت بمجموعة سيارات ثم بحشد من الناس الذين تواجدوا في أحد أسواق ديريك بماردين، قبل أن يعلن وزير الصحة عن الإحصائية الرسمية الأولية.

وبثت منصات تركية مقاطع فيديو أظهرت لحظة الدهس المسجلة من كاميرات مراقبة، وحالة الفزع الكبيرة بين الناس الذين في السوق عقب اقتحام الشاحنة للمكان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع حادث مروري مروع آخر في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا تسبب بمصرع 16 شخصا وعشرات الجرحى.