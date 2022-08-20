أخبار|تركيا

شاهد- لحظات مرعبة لاقتحام شاحنة سوقا شعبيا في تركيا وسقوط عشرات الضحايا

الشاحنة المسرعة اقتحمت السوق بماردين التركية في أثناء وجود عدد كبير من الناس (مواقع التواصل)
20/8/2022-|آخر تحديث: 20/8/202210:27 PM (مكة المكرمة)

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام تركية لحظات مروعة لاقتحام شاحنة تسير بسرعة عالية سوقا شعبيا مكتظا بالناس بولاية ماردين جنوبي البلاد.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مساء اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 29 آخرون في حادث دهس في بلدة ديريك بماردين.

وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أن من بين جرحى الحادث الذي وقع بعد تعطل مكابح الشاحنة 8 في حالة حرجة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن 10 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب آخرون نتيجة فقدان السائق السيطرة على شاحنته التي اصطدمت بمجموعة سيارات ثم بحشد من الناس الذين تواجدوا في أحد أسواق ديريك بماردين، قبل أن يعلن وزير الصحة عن الإحصائية الرسمية الأولية.

وبثت منصات تركية مقاطع فيديو أظهرت لحظة الدهس المسجلة من كاميرات مراقبة، وحالة الفزع الكبيرة بين الناس الذين في السوق عقب اقتحام الشاحنة للمكان.

وأشارت تقارير إعلامية إلى وقوع حادث مروري مروع آخر في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا تسبب بمصرع 16 شخصا وعشرات الجرحى.

المصدر : وكالة سند