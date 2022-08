ترقص وتلهو مع أصدقائها.. جدل متواصل على فيديو مسرب لرئيسة وزراء فنلندا والكوكايين كلمة السر

ما تزال تفاعلات الفيديو المسرب لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، تثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في فنلندا وحول العالم.

وتحدثت مارين (36 عاما) بعد أن انتشر مقطع فيديو مدته دقيقتان لها وهي تغني وترقص مع شخصيات قيادية محلية معروفة وفنانين، على مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية.

ونُشرت المقاطع في الأصل بحساب خاص على إنستغرام. وقالت مارين -التي صارت أصغر من يشغل منصبها سنا بالعالم في ديسمبر/كانون الأول- إنها كانت تعرف أن هناك تصويرا لها، لكن لم يجل في ذهنها أبدا أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.

ويبدو أن أحد الأسباب التي جعلت الأمر يحدث جدلا -كما قالت صحيفة "هلسنكي تايمز الفنلندية"- هو استخدام مارين مصطلحا محليا دارجا يشير إلى "الكوكايين".

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.

She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.

The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022