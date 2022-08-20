ترقص وتلهو مع أصدقائها.. جدل متواصل على فيديو مسرب لرئيسة وزراء فنلندا والكوكايين كلمة السر

ما تزال تفاعلات الفيديو المسرب لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها، تثير جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في فنلندا وحول العالم.

وتحدثت مارين (36 عاما) بعد أن انتشر مقطع فيديو مدته دقيقتان لها وهي تغني وترقص مع شخصيات قيادية محلية معروفة وفنانين، على مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية.

ونُشرت المقاطع في الأصل بحساب خاص على إنستغرام. وقالت مارين -التي صارت أصغر من يشغل منصبها سنا بالعالم في ديسمبر/كانون الأول- إنها كانت تعرف أن هناك تصويرا لها، لكن لم يجل في ذهنها أبدا أن تتاح مقاطع الفيديو للجمهور.

ويبدو أن أحد الأسباب التي جعلت الأمر يحدث جدلا -كما قالت صحيفة "هلسنكي تايمز الفنلندية"- هو استخدام مارين مصطلحا محليا دارجا يشير إلى "الكوكايين".

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today. She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling. The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

وللتعليق، قالت مارين في مؤتمر صحفي أمس إنها ترفض الاعتراض على هذا الفيديو لأنه حدث في "حياتها الشخصية" وأكدت أنها بعد تسريب الفيديو مباشرة أجرت فحصًا لقياس نسبة المخدرات في الدم من أجل دحض مزاعم تناولها وتقدمت بالنتيجة السلبية للحكومة.

وقد أثيرت مطالب خضوع مارين لاختبار المخدرات من قبل المعارضة، كما غرد البرلماني ميكو كارنا أول أمس قائلا "سيكون من الحكمة أن تخضع رئيسة الوزراء طواعية لفحص المخدرات، وتعلن نتائجه على الملأ من قبل هيئة مستقلة، وهذا ما يجب أن يتوقعه الناس من رئيسة وزرائهم".

Aivan jo pelkästään julkisuudessa käytävän keskustelun takia olisi viisautta, mikäli pääministeri @MarinSanna kävisi omaehtoisesti huumeseulassa, jonka tulokset julkistettaisiin riippumattoman tahon toimesta. Kansalla on myös lupa odottaa tällaista pääministeriltään. #jauhojengi — Mikko Kärnä 🇫🇮🇺🇦 (@KarnaMikko) August 18, 2022

في المقابل، عبر عدد من النشطاء الفنلنديين عن دعمهم لرئيسة الحكومة، وقالت هينلي فيستولا "تمكنت مارين من مواجهة هذه الأسئلة المزعجة بطريقة رائعة واقعية وهادئة، فهي امرأة باردة المزاج، تستطيع مقاومة الضغط، وكل مرة تختبر فيها تثبت أنها مثل الحديد".

كما وجه المفكر السويدي أندرس أسلوند أصابع الاتهام في تسريب الفيديو إلى موسكو قائلا "كيف يمكن أن تكون هذه مشكلة؟ السياسيون لديهم حياة خاصة، تبدو هذه وكأنها عملية روسية خاصة ويجب معاملتها على هذا النحو، لأنها وقفت في وجه بوتين".