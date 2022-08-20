قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي: إن الحوار مع السعودية وصل إلى مرحلة إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وأضاف عمويي أن من المرجح إجراء محادثات دبلوماسية بين طهران والرياض قريبا، وأشار إلى أن الحوار مع الرياض سيشكّل أرضية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.

وسبق أن أعربت إيران عن دعمها فتحا متبادلا للسفارات مع السعودية، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران تدعم إعادة فتح متبادل للسفارات مع السعودية، وتثمن دور العراق في تعزيز الحوار بين البلدين.

وعقدت في الأشهر الأخيرة 5 جولات من المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين بالعراق، الذي يشترك في الحدود مع البلدين.

وفي ختام الجولة الخامسة من المفاوضات في أبريل/نيسان الماضي، قال الكاظمي إنه مقتنع بأن "التفاهم بات قريبا" بين الرياض وطهران.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني -في حوار مع التلفزيون الإيراني- أن الوسيط العراقي أبلغ طهران استعداد الرياض لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي، مؤكدا أن بلاده تبادل السعودية الاستعداد نفسه من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.