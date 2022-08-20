قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيات بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في قلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 3 فلسطينيات على حاجز "إلياهو" العسكري، غربي مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم على عناصرها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أوقف سيارة كانت تقل النساء الثلاث واعتقلهن بعد العثور على قطعة سلاح "كارلو" ورسالة انتحار، وخريطة بحوزتهن، إضافة لعدم امتلاكهن تصريح دخول إلى إسرائيل.

وفي بيان له، ادعى جيش الاحتلال أنه -وبحسب التحقيق الأولي- تبين أن النساء الثلاث من سكان مدينة نابلس، وبينهن اثنتان تبلغ كل واحدة منهما من العمر 26 عاما، حاولن تنفيذ الهجوم على المعبر.

وأوضح أن النسوة الثلاث اعتقلن بعد الاشتباه فيهن من قبل أحد حراس الحاجز. كما تبين بعد التدقيق في هوياتهن أنهن لا يحملن تصاريح تخولهن الدخول أو العمل في إسرائيل.