الأمن اللبناني يعلن اعتقال حفيد أخي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

أعلنت السلطات اللبنانية توقيف عبد الله ياسر سبعاوي حفيد أخي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكونه مطلوبا على خلفية ما تعرف بمجزرة سبايكر في تكريت عام 2014.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أكد في حديث إلى قناة "العراقية الإخبارية" توقيف عبد الله ياسر سبعاوي الحسن، المطلوب للقضاء العراقي، "بسبب اتهامه بالقيام بعمليات إجرامية راح ضحيتها آلاف الأبرياء".

وأضاف مدير الأمن العام اللبناني أن توقيف سبعاوي جاء "بناء على مذكرة إنتربول دولية نفذتها الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة".

وتابع قائلا "نعمل تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، لا سيما ودولة شقيقة مثل العراق، ونحن بدورنا نرفض أي إفلات من العقاب".

وكان تنظيم الدولة قد أعلن أنه قتل مئات الجنود والمتدربين في القاعدة العسكرية المسماة سبايكر في تكريت (شمال بغداد) بعد أسرهم إثر دخول التنظيم المدينة في 12 يونيو/حزيران 2014. وقدرت السلطات العراقية عدد الضحايا بنحو 1700 شخص.