شاهد.. نظم زراعية حديثة تقلل استهلاك المياه في الأردن

انتشرت في الأردن طرق عدة لاستخدام نظم زراعية تكنولوجية مبتكرة تقلل كمية المياه المستخدمة في الزراعة، من أجل التغلب على ارتفاع تكاليف الزراعة التقليدية في ظل الجفاف وشح المياه، إذ يصنف الأردن من بين أفقر 10 دول في العالم من حيث توفر المياه.

فلم تعتمد المهندسة حنين الترتير الطرق التقليدية من أجل زراعة الخضار، بل استخدمت نظما تكنولوجية مبتكرة؛ وهو ما مكنها من تقليص حجم المياه بنسبة 90%، ومن دون تربة أو أسمدة، وتضاعف الإنتاج أيضا عما كانت تحصل عليه سابقا.

ومع انحسار الرقعة الزراعية وامتداد الصحراء وخطر شح المياه؛ يشكل الاعتماد على التكنولوجيا الدقيقة في الأردن ملاذا للحل في بلاد يعاني أمنها الغذائي من تهديدات حقيقية.

وقالت الأمم المتحدة إن نصف الأردنيين معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وهو ما يجعل البحوث التكنولوجية ضرورة وأداة للتغلب على التحديات الزراعية.