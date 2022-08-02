هؤلاء قادة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية الذين استهدفتهم الولايات المتحدة

قبل الهجوم الأخير الذي تمَّ الإعلان عنه قبل ساعات وقالت الولايات المتحدة إنها قتلت خلاله زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، سبق للولايات المتحدة أن استهدفت قادة من تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية في أماكن عدة، أبرزها: اليمن وسوريا والصومال والمناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان.

وفيما يأتي أبرز هؤلاء:

أيمن الظواهري

يوليو/تموز 2022

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن فجر اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أميركية على منزل في أفغانستان السبت الماضي.

وأوضح بايدن أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام، مشددا على أنه كان العقل المدبر لهجمات ضدّ الأميركيين لعقود، على حد قوله.

ماهر العقال

يوليو/تموز 2022

أعلن البيت الأبيض والجيش الأميركي في يوليو/تموز الماضي أن ماهر العقال -أحد الشخصيات البارزة في تنظيم الدولة الإسلامية والذي عمل على بناء شبكات تنظيم الدولة خارج العراق وسوريا- قتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في شمال غرب سوريا.

وقال مسؤولو العمليات إن الضربة ستقوّض قدرة التنظيم على التخطيط وتنفيذ هجمات على مستوى العالم.

أبو إبراهيم الهاشمي القرشي

فبراير/شباط 2022

أعلن الرئيس الأميركي في فبراير/شباط الماضي أن قوات العمليات الخاصة الأميركية نفذت مهمة لمكافحة الإرهاب في سوريا، قتل خلالها زعيم تنظيم الدولة أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

وقال إن العملية استهدفت منزلا من طابقين في محافظة إدلب السورية، وقال مسؤولون أميركيون للصحفيين إن القرشي فجّر قنبلة تسببت في مقتله هو وأفراد أسرته.

أبو بكر البغدادي

أكتوبر/تشرين الأول 2019

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أن قائد تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك أبو بكر البغدادي، قتل خلال عملية عسكرية أميركية في سوريا.

ونقلت طائرات مروحية في عملية ليلية في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2019 فريقا من قوات العمليات الخاصة الأميركية إلى شمال غرب سوريا، لشنّ هجوم على مجمع للمسلحين هناك، حسبما أعلن آنذاك.

وقال ترامب إن البغدادي فجّر سترة ناسفة داخل نفق مسدود، فلقي حتفه هو و3 من أبنائه.

حمزة بن لادن

سبتمبر/أيلول 2019

قال الرئيس السابق دونالد ترامب في سبتمبر/أيلول 2019 إن حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة، قتل على يد القوات الأميركية في عملية لمكافحة الإرهاب بمنطقة أفغانستان وباكستان.

وقال ترامب إن حمزة بن لادن كان مسؤولا عن التخطيط والتعامل مع مجموعات إرهابية مختلفة، واصفا وفاته بأنها ضربة لقيادة التنظيم.

أسامة بن لادن

مايو/أيار 2011

في ليلة الفاتح من مايو/أيار 2011، تابع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وكبار المسؤولين من غرفة العمليات في البيت الأبيض، عملية مداهمة قوات أميركية لمجمع يعتقد أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن كان يختبئ فيه.

وقتل الفريق الأميركي بن ​​لادن وأخذ جثته ومجموعة من الأوراق والممتلكات الشخصية التي كانت معه، ثم قال الأميركيون لاحقا إن الجثة "دفنت" في البحر، وهو ما أدانه شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب واعتبره إهانة للقيم الدينية والإسلامية.

ووصف الرئيس أوباما آنذاك مقتل أسامة بن لادن بأنه أهم إنجاز في جهود الولايات المتحدة لهزيمة القاعدة.

أبو مصعب الزرقاوي

يونيو/حزيران 2006

قتلت القوات الأميركية في 7 يونيو/حزيران 2006، زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي، بغارة جوية على منزل شمال بغداد.

وقال مسؤولون عسكريون آنذاك إن 6 أشخاص قتلوا في الغارة، بينهم امرأة وطفل.