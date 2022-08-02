لبنان يسمح لسفينة الحبوب "المسروقة" بالمغادرة

سمح النائب العام التمييزي في لبنان غسان عويدات اليوم الثلاثاء بالإفراج عن سفينة محملة بالحبوب وترفع العلم السوري، وذلك بعد أيام من احتجازها من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية إثر مزاعم أوكرانيا بأنها تحمل طحينا وشعيرا مسروقين من أراض أوكرانية تسيطر عليها روسيا.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز إن المدعي العام اللبناني سمح للسفينة بالمغادرة بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية.

وأضاف المصدر أن السفينة "لاوديسا" لا تزال غير قادرة على المغادرة حاليا بسبب أمر احتجاز ثان أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية (حيث رست السفينة) أمس الاثنين.

وقال مسؤول في سفارة أوكرانيا في بيروت إن بلاده لا يمكنها التعليق على الأمر فورا.

وقالت أوكرانيا إن السفينة تحمل نحو 10 آلاف طن من الطحين والشعير، وهي شحنة تقول كييف إن روسيا سرقتها من مخازن أوكرانية في أعقاب غزوها البلاد في فبراير/شباط الماضي.

وقالت السفارة الروسية في لبنان إنه ليست لديها معلومات عن الشحنة. ونفت موسكو من قبل سرقة أي حبوب أوكرانية.

وفي وقت سابق نفى مسؤول من الشركة -التي تمتلك الشحنة- أنها مسروقة، وقال إن السفينة ستبحر إلى سوريا إذا سمح لها بمغادرة ميناء طرابلس.

وتتهم كييف روسيا بسرقة محاصيلها في المناطق التي سيطرت عليها، لاستخدامها في الاستهلاك المحلي أو إعادة بيعها في الخارج.

يأتي ذلك في وقت يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي أزمة حبوب، إذ ينتظر اللبنانيون في طوابير للحصول على أكياس الخبز المدعوم، وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الوضع سوءا كون لبنان يستورد 80% من حاجته من أوكرانيا.

واعتاد لبنان استيراد نحو 60% من وارداته من القمح من أوكرانيا، لكن الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي والحصار المفروض على موانئ البحر الأسود الرئيسية التي كانت تستخدمها أوكرانيا للتصدير.