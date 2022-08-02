13 خطوة.. هكذا حددت المخابرات الأميركية موقع الظواهري وقتلته

أعلنت الولايات المتحدة مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في ضربة جوية بأفغانستان مطلع الأسبوع، وهي أكبر ضربة لهذا التنظيم منذ مصرع مؤسسه أسامة بن لادن عام 2011.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الظواهري كان مختبئا منذ سنوات، وأن عملية تحديد مكانه وقتله كانت نتيجة عمل "دقيق ودؤوب" لمجمّع مكافحة الإرهاب والمخابرات، على حد قوله.

وحتى إعلان واشنطن، ترددت شائعات مختلفة عن وجود الظواهري بالمنطقة القبلية في باكستان أو داخل أفغانستان.

وقدم هذا المسؤول الأميركي -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- التسلسل والتفاصيل التالية عن العملية: