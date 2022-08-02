الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة في اليمن توافق على تمديد الهدنة

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ موافقة أطراف النزاع على تمديد الهدنة الحالية لشهرين إضافيين حتى الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المبعوث الأممي في بيان إنه سيكثف جهوده لدى الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة موسَّع، مؤكدا أنه قدم مقترحا بشأن الهدنة الموسعة، وتلقى تعليقات جوهرية من الجانبين.

وأضاف أن مقترح الهدنة الموسعة يتيح المجال للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف شفافة وفعالة لسداد الرواتب، وكذا فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير المزيد من وجهات السفر من وإلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر موانئ الحديدة.

ورحبت الحكومة بإعلان المبعوث الأممي والذي قالت إنه جاء بعد التشاور معها وموافقتها.

وسبق أن وافقت الحكومة اليمنية والحوثيون مطلع يونيو/حزيران الماضي على تمديد لشهرين إضافيين للهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي، وساهمت بشكل فاعل في خفض حدّة المعارك في نزاع تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويدور النزاع في اليمن منذ العام 2014 بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وبين قوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبّبت الحرب في مقتل مئات آلاف الأشخاص بشكل مباشر أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

ويتهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، في حين يحتاج آلاف، بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.